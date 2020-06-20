Доктор Мясников перечислил опасные виды головной боли

Обратиться к врачу при головной боли стоит в том случае, если человек просыпается от недуга по ночам. Посоветоваться со специалистом стоит и тогда, когда боль сопровождается изменением неврологических симптомов. Такое мнение высказал телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что задуматься о посещении медучреждения стоит в том случае, если у человека появляются проблемы со зрением. Также возможно провисание носогубной складки и онемение конечностей. К опасным симптомам врач причислил усиление боли во время кашля или смены положения тела. Всё это может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении при опухоли, кровоизлиянии или расслоении аневризмы.

В других же случаях беспокоиться не нужно, так как головная боль время от времени появляется у всех и может быть следствием усталости или плохого сна. Спасти положение помогают прогулки на свежем воздухе и занятия спортом.