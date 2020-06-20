В Саратовской области при пожаре погибли мать и дочь

В селе Розовка Саратовской области пожар в частном доме унёс жизни матери и дочери. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области 1 / 2

Согласно данным следствия, накануне вечером отец семейства ушёл спать в летнюю кухню, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались в доме. Посреди ночи мужчина проснулся от запаха дыма и, выбежав на улицу, увидел горящее здание. Дверь была заперта, поэтому он не смог попасть внутрь.

Соседи, услышав шум, вызвали пожарных. Огнеборцы локализовали возгорание, однако домовладение уже было полностью уничтожено. Спасти женщин не удалось.