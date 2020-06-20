"За грехами следует расплата". КНДР пообещала Южной Корее возмездие и трудные времена

В КНДР начали готовить листовки для "агитационной войны" против Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Правительству Южной Кореи пообещали "трудные времена" и "возмездие", отметив, что листовки находятся в печати, а студенты различных университетов страны уже готовятся приступить к их распространению, как только им дадут разрешение войти в приграничную зону.

— В печатных органах штампуют листовки против врагов — южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа, заключёнными в межкорейских договорённостях… За грехами следует расплата, — сообщается в заявлении.

В ЦТАК отметили, что Сеул якобы утратил "даже элементарную мораль" и непременно за это ответит.