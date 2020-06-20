В Новосибирске прохожие спасли мальчика, застрявшего между прутьями забора — видео

Видео © VK / Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

В Кировском районе Новосибирска десятилетний мальчик просунул голову между прутьями металлических ворот и застрял. Через несколько мгновений конструкция начала открываться. К счастью, это увидели неравнодушные прохожие и вызволили ребёнка из ловушки. Кадры с места происшествия появились в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала Лайфу местная жительница Валерия Волненко, мальчик хотел попасть на детскую площадку. Он просунул голову прямо в том месте, где ворота соединяются с забором. Как только он это сделал, кто-то открыл ворота, чтобы заехать на территорию. Из-за этого конструкция пришла в движение. На крики ребёнка сбежались люди. Очевидица добавила, что ворота открываются водителями автомобилей дистанционно, вручную их открыть нельзя. Кроме того, с помощью пульта нет возможности их закрыть. Поэтому без помощи людей вытащить ребёнка едва ли получилось бы.

— Хорошо, что это была голова, а не шея, иначе могло передавить или переломить позвонки, — отметила собеседница Лайфа.