Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Новосибирске прохожие спасли мальчика, застрявшего между прутьями забора — видео

Свидетельница произошедшего рассказала Лайфу, что ребёнок пытался пролезть на детскую площадку.

2479

Видео © VK / Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

В Кировском районе Новосибирска десятилетний мальчик просунул голову между прутьями металлических ворот и застрял. Через несколько мгновений конструкция начала открываться. К счастью, это увидели неравнодушные прохожие и вызволили ребёнка из ловушки. Кадры с места происшествия появились в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала Лайфу местная жительница Валерия Волненко, мальчик хотел попасть на детскую площадку. Он просунул голову прямо в том месте, где ворота соединяются с забором. Как только он это сделал, кто-то открыл ворота, чтобы заехать на территорию. Из-за этого конструкция пришла в движение. На крики ребёнка сбежались люди. Очевидица добавила, что ворота открываются водителями автомобилей дистанционно, вручную их открыть нельзя. Кроме того, с помощью пульта нет возможности их закрыть. Поэтому без помощи людей вытащить ребёнка едва ли получилось бы.

Хорошо, что это была голова, а не шея, иначе могло передавить или переломить позвонки, — отметила собеседница Лайфа.

По её словам, после того как школьника удалось спасти, его отвезли домой и вызвали скорую. Врачи заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Выбор редакции

Loading...