Лис умудрился застрять в колесе, из-за чего пришлось развёртывать целую спасательную операцию

Королевское общество защиты животных поделилось фотографиями с операции по вызволению хитрого заложника из старого колеса. О нём сообщили владельцы дома, на котором и хранилась запаска. Жители боялись подходить к дикому животному. К тому же за часы, проведённые в заточении, "настроение" зверька значительно ухудшилось.
Фото © RSPCA
Бедный лис изо всех сил пытался освободиться и был очень испуган. Мы знали — нужно действовать быстро. Из-за того что он резко дёргал головой, его шея распухла. Поэтому выбраться самому у него не было шансов
Кристи
Работница Королевского общества защиты животных
Поначалу защитники животных пытались вытащить лиса самостоятельно. Однако даже смазав шею и голову зверя, вытащить его не удавалось. Удивляясь, как животному в принципе удалось протиснуться в такое маленькое отверстие, сотрудники Королевского общества защиты животных вызвали пожарных со спецоборудованием, пишет Metro.
Фото © RSPCA
Пожарные использовали профессиональное оборудование, чтобы разрезать металл и освободить лису. Я проверила животное, и, убедившись, что оно не ранено, я со спокойной совестью отпустила его
Кристи
Работница Королевского общества защиты животных
Фото © RSPCA
Я так благодарна Лондонской пожарной службе за то, что они уделили немного своего времени, чтобы помочь этой лисе. Ему никак бы не удалось выбраться без нашей помощи
Кристи
Работница Королевского общества защиты животных
WOW-animals
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