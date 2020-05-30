Лис умудрился застрять в колесе, из-за чего пришлось развёртывать целую спасательную операцию

Бедный лис изо всех сил пытался освободиться и был очень испуган. Мы знали — нужно действовать быстро. Из-за того что он резко дёргал головой, его шея распухла. Поэтому выбраться самому у него не было шансов

Кристи Работница Королевского общества защиты животных