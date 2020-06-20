Под Тамбовом нашли мёртвыми пропавших четыре дня назад мать и младенца

В Тамбовской области обнаружены тела матери и восьмимесячного младенца, которые пропали 16 июня. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По версии следствия, 16 июня жительница села Новоюрьево Староюрьевского района ушла из дома вместе с маленькой дочкой и не вернулась. Были организованы обширные поиски с привлечением волонтёров "Лизы алерт" и добровольцев.

— Сегодня (19 июня. — Прим. Лайфа) тела женщины и ребёнка обнаружены в сельском водоёме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

Фото © VK / СУ СК России по Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.