Геологи обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

Французские и австралийские геологи обнаружили в южной части Индийского океана зарождающийся континент. Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.

Континентальная кора, как считается, наращивается на границах континентов и океанов, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию. При их смешении с материалом основания образуется гранитная магма, которая поднимается и образовывает верхний слой континента. Именно он отличает континенты от океанов — их кора более толстая и имеет гранитный состав, в то время как океаническая состоит из базальтов.

Исследование было проведено на островах архипелага Кергелен недалеко от Антарктиды. Гранитная магма и континентальная кора, как показывают результаты, могут образовываться в центре океанов. Геологи считают, что именно таким образом и зарождаются новые континенты.

Острова Кергелен сформировались благодаря потокам базальта из вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. При этом помимо базальтов в магме содержатся и сиениты — более кислые по составу породы гранитного семейства. За счёт них кора в районе островов толщиной с материковую.

Анализ показал, что формирование происходило в несколько слоёв, каждый из которых приподнимал окружающие породы, как и на континентах. Общее время интрузии (магматического внедрения) сиенитов охватывает период около 3,7 миллиона лет — между 11,6 и 7,9 миллиона лет назад.

Этот сиенитовый массив, по версии учёных, является "эмбрионом континента" и через миллионы лет может стать полноценным материком. Однако для окончательных выводов необходимо исследовать химический состав сиенитов, чтобы понять природу происхождения его магмы и восстановить историю её эволюции.