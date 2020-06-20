"Лучшие 30 секунд 2020 года". В Сети появился тизер режиссёрской версии "Лиги справедливости" — видео

В Сети появился тизер режиссёрской версии фильма Зака Снайдера "Лига справедливости". Его опубликовал ютуб-канал Heavy Spoilers . Спустя сутки этот же ролик вышел уже официально, от сервиса HBO Max .

Режиссёрская версия длится около пяти часов, поэтому будет представлена в виде мини-сериала. Поклонники уже начали активное обсуждение, они гадают, что на этот раз преподнесёт им Зак Снайдер. Пользователи оставили на "Ютубе" около шести тысяч комментариев.