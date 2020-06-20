"Лучшие 30 секунд 2020 года". В Сети появился тизер режиссёрской версии "Лиги справедливости" — видео

В Сети появился тизер режиссёрской версии фильма Зака Снайдера "Лига справедливости". Его опубликовал ютуб-канал Heavy Spoilers. Спустя сутки этот же ролик вышел уже официально, от сервиса HBO Max.
— Лучшие 30 секунд 2020 года, — подписали видео авторы первой публикации.
В 35-секундном ролике Чудо-женщина в исполнении актрисы Галь Гадот рассматривает изображение суперзлодея Дарксайда, затем показано прибытие легионов Парадемонов.
Режиссёрская версия длится около пяти часов, поэтому будет представлена в виде мини-сериала. Поклонники уже начали активное обсуждение, они гадают, что на этот раз преподнесёт им Зак Снайдер. Пользователи оставили на "Ютубе" около шести тысяч комментариев.
Ранее стало известно, что режиссёрская версия "Лиги справедливости" выйдет в 2021 году.