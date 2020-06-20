СМИ: У США не осталось шансов остановить строительство "Северного потока — 2"

У США практически не осталось шансов повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", так как "Газпром" нашёл способ обойти возможные санкции. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Как сообщалось ранее, владельцем трубоукладочного судна "Академик Черский", способного достроить газопровод, стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Таким образом, Штаты не смогут наложить ограничения на "Газпром", что позволяет без помех завершить строительство "Северного потока — 2".

К тому же, как уточняет издание, работы по укладке газопровода находятся на завершающей стадии.