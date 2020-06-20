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СМИ: У США не осталось шансов остановить строительство "Северного потока — 2"

Отмечается, что работы по укладке газопровода находятся на завершающей стадии.

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

У США практически не осталось шансов повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", так как "Газпром" нашёл способ обойти возможные санкции. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Как сообщалось ранее, владельцем трубоукладочного судна "Академик Черский", способного достроить газопровод, стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Таким образом, Штаты не смогут наложить ограничения на "Газпром", что позволяет без помех завершить строительство "Северного потока — 2".

К тому же, как уточняет издание, работы по укладке газопровода находятся на завершающей стадии.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Баррассо ранее заявил, что законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2" уже внесён в сенат США. По его словам, санкции направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода.

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