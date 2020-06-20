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Facebook и Twitter удалили видеозапись Трампа за нарушение авторских прав

В опубликованном президентом ролике изображены белый и темнокожий мальчики.

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Фото © Pixabay

Социальные сети Facebook и Twitter удалили публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом из-за жалоб на нарушение авторских прав. Об этом сообщает издание Politico.

На видео изображены два малыша — белый догоняет темнокожего. Фрагмент был подписан фразой "Испуганный малыш убегает от ребёнка-расиста" и отредактирован под формат трансляции телеканала CNN.

Компания Jukin Media, лицензирующая видео для третьих лиц, сообщила, что ролик принадлежит одному из партнёров и на его публикацию никто разрешения не получал. Был подан запрос на удаление видеофайла с площадок.

Представители обеих соцсетей сообщили, что приняли соответствующие меры после получения жалобы. Фрагмент удалили из "Фейсбука", а в "Твиттере" на публикации появилась пометка о том, что контент удалён в ответ на обращение правообладателя.

Ранее Трамп подписал указ, который должен покончить с предвзятостью соцсетей и их предполагаемым идеологическим уклоном, а также сделать их нейтральными платформами. По его мнению, у соцсетей есть никем не контролируемая власть — цензурировать, ограничивать, изменять и прятать почти любую информацию. Президент США уверен, что так Twitter пытается вмешаться в выборы 2020 года.

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