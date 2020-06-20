"Инопланетяне или небесная медуза?" Киев накрыло необычное облако в форме ядерного гриба — видео

Пользователи соцсетей обсуждают необычное атмосферное явление, которое появилось накануне над Киевом. Большое облако было похоже то ли на ядерный гриб, то ли на НЛО.

Подборку из фотографий, сделанных горожанами, опубликовал ютуб-канал Max Poly. Украинцы выдвигали разные версии — от инопланетного вторжения до начала ядерной войны.

Я уже подумала, что нас прилетели спасать инопланетяне Оксана Свердлюк

А может, это вовсе не облако? Анастасия Муратова

Летающая тарелка? Может, небесная медуза? Оксана Старак-Повякель

На фоне необычного облака успела даже сфотографироваться известный украинский метеоролог Наталья Диденко. Правда, её "ядерный гриб" не испугал, синоптик точно знает, что это такое.

Объяснения взволнованным киевлянам дала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в "Фейсбуке". Специалисты рассказали, что такое природное явление встречается нечасто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. Оно неподвижно зависает в небе и даже имеет название — наковальня.

— Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде гриба или раковины, желательно не паниковать. Признавайтесь, кто успел испугаться? — шутливо поинтересовались у пользователей сотрудники службы по ЧС.