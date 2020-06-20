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В США день отмены рабства предложили сделать национальным праздником

С соответствующей инициативой выступило несколько сенаторов.

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Фото © ТАСС / EPA / Michael Reynolds

В США сенаторы предложили признать день отмены рабства — 19 июня — национальным праздником. Об этом сообщает NBC News.

19 июня — это исправление нашей истории, радость прогресса, которого мы достигли, и возобновление работы, которая ещё не выполнена, — сказал сенатор Демократической партии Кори Букер.

С этой инициативой выступили и его однопартийцы Камала Харрис, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.

Отмечается, что 19 июня 1865 года, спустя почти три года после издания Прокламации об освобождении рабов президентом Линкольном, в Техасе отменили рабство.

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