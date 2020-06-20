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Мэр Бишкека заболел коронавирусом

Градоначальник столицы Киргизии уже несколько дней находится на самоизоляции.

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Мэр Бишкеша Азиз Суракматов. Фото © Википедия

У мэра Бишкека Азиза Суракматова выявили коронавирус, сообщил руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.

К сожалению, последний тест на CoViD-19 мэра Бишкека А. Суракматова показал положительный результат, — написал он на странице в Facebook.

Тулобаев отметил, что мэр уже три дня находится на самоизоляции, у него есть небольшая температура. Градоначальник Бишкека продолжает работать в удалённом формате, а "городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме".

Руководитель аппарата мэрии Бишкека призвал людей надевать маски, соблюдать гигиену и оставаться дома, подчеркнув, что "вирус есть, и он опасный".

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