Мэр Бишкека заболел коронавирусом

— К сожалению, последний тест на CoViD-19 мэра Бишкека А. Суракматова показал положительный результат, — написал он на странице в Facebook .

Тулобаев отметил, что мэр уже три дня находится на самоизоляции, у него есть небольшая температура. Градоначальник Бишкека продолжает работать в удалённом формате, а "городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме".