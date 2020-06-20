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Новейшие украинские миномёты оказались непригодны для стрельбы

Вместо военных частей их отправили на базу хранения в посёлке Оржев.

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Фото © Defense Express

Министерство обороны Украины не стало принимать на вооружение партию самоходных миномётов "Барс-8ММК", изготовленных концерном "Укроборонпром". Об этом сообщает портал Defence Express.

Дело в том, что у предлагаемых ведомству орудий оказались некондиционные стволы, а таблиц стрельбы и вовсе не было. Как стрелять из таких миномётов и насколько прочны их стволы — неизвестно.

Как уточняется, орудия ведомству передали ещё осенью прошлого года, однако, вопреки словам представителей концерна, вместо военных частей они отправились на базу хранения в посёлке Оржев.

Создатели миномётов заверяют, что для подготовки к открытию огня экипажу "Барс-8ММК" из трёх человек достаточно минуты, ещё через 20 секунд орудие может покинуть огневую позицию. Главным образом миномёт разработан для поддержки наземных подразделений во время боевых действий.

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