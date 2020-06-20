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Неизвестную подлодку засекли у территориальных вод Японии

По данным местных СМИ, она может принадлежать Китаю.

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Фото © Flickr / Rod Ramsey

В районе острова Осима группы островов Амами 18 июня корабли и патрульные самолёты обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Судно двигалось в западном направлении. Эта же подлодка была замечена 20 июня к западу от острова Ёкоатэ за пределами прилежащей зоны.

В связи с обнаружением неизвестного судна глава японского оборонного ведомства поручил собрать всю возможную информацию и соблюдать бдительность. По данным NHK, подлодка может быть китайской.

Ранее журналисты Forbes назвали "субмариной десятилетия" российскую подлодку проекта 09851 "Хабаровск".

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