Неизвестную подлодку засекли у территориальных вод Японии

В районе острова Осима группы островов Амами 18 июня корабли и патрульные самолёты обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.
Судно двигалось в западном направлении. Эта же подлодка была замечена 20 июня к западу от острова Ёкоатэ за пределами прилежащей зоны.
大臣からは、「緊張感をもって、情報収集・警戒監視に万全を期すこと」との指示がありました。防衛省・自衛隊は引き続き大臣の指示を踏まえ、我が国の領土・領海・領空を断固として守り抜くため毅然と対処してまいります。— 防衛省・自衛隊 (@ModJapan_jp) June 20, 2020
В связи с обнаружением неизвестного судна глава японского оборонного ведомства поручил собрать всю возможную информацию и соблюдать бдительность. По данным NHK, подлодка может быть китайской.
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