Неизвестную подлодку засекли у территориальных вод Японии

В районе острова Осима группы островов Амами 18 июня корабли и патрульные самолёты обнаружили неизвестную подводную лодку. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Судно двигалось в западном направлении. Эта же подлодка была замечена 20 июня к западу от острова Ёкоатэ за пределами прилежащей зоны.

В связи с обнаружением неизвестного судна глава японского оборонного ведомства поручил собрать всю возможную информацию и соблюдать бдительность. По данным NHK, подлодка может быть китайской.