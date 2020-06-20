Студентам рассказали, где легче всего найти подработку на лето

Проще всего студентам найти подработку на лето в сферах экспресс-логистики, обслуживания и развлечений. Об этом ТАСС рассказали специалисты по подбору персонала.

По словам руководителя молодёжного направления hh.ru Ирины Святицкой, из-за эпидемии коронавируса в этом году появилось ещё несколько причин роста найма учащихся.

— Во-первых, отсутствие притока сезонной иностранной рабочей силы в связи с мерами по сдерживанию пандемии. Во-вторых, у операторов электронной коммерции и дистанционной торговли сохраняется потребность в курьерах, сотрудниках складов и распределительных центров, — отметила Святицкая.

В сервисе Superjob добавили, что вакансии для студентов появились в продажах и сфере торговли. А директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова также напомнила, что летом масса компаний открывают программу стажировок. И в этом году, благодаря пандемии и переходу на удалённую форму работы, она станет доступнее для молодёжи, которая живёт в небольших городах. По словам Щербаковой, стажировки сейчас актуальны в банковской и фармацевтической сферах, а также в компаниях, занимающихся производством товаров народного потребления.

По словам специалистов, средняя зарплата, которую предлагают студентам, от 25 до 60 тысяч рублей в месяц.