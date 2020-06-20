Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону, "превращающему всё в дерьмо"

Президент США Дональд Трамп близко дружит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и британским премьером Борисом Джонсоном, но не ценит французского лидера Эмманюэля Макрона, который, по его мнению, портит всё, к чему прикасается. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.

— Болтон рассказывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то же время он считает, что всё, чего касается президент Франции Эмманюэль Макрон, "превращается в дерьмо", — пишет издание.

Стоит отметить, что книга Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть опубликована на следующей неделе, однако Минюст США пытается остановить её выход. Дело в том, что, по заявлениям администрации, в книге содержатся секретные сведения, кроме того, экс-советник президента не согласовал содержание с Белым домом.

В свою очередь, издание сообщает, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, и приостановить её публикацию де-факто нельзя. Ряд изданий накануне судебного слушания опубликовал выдержки из книги, которые содержат резкую критику Трампа.