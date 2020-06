Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону, "превращающему всё в дерьмо"

Стоит отметить, что книга Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть опубликована на следующей неделе, однако Минюст США пытается остановить её выход. Дело в том, что, по заявлениям администрации, в книге содержатся секретные сведения, кроме того, экс-советник президента не согласовал содержание с Белым домом.