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В Центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от коронавируса

Испытания препарата уже ведутся.

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Уже осенью текущего года может начаться выпуск российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к CoViD-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови, — цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что испытания российской вакцины от CoViD-19 проводятся совместно с Минобороны РФ. По словам Гинцбурга, плазма переболевших коронавирусом людей может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения пациентов с тяжёлыми формами болезни. А разработанная тест-система выявляет наличие антител в крови и позволяет проводить качественное тестирование.

Стоит отметить, что Минобороны России совместно с центром им. Гамалеи уже приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины.

Ранее Лайф сообщал, что испытания на людях вакцины от коронавирусной инфекции займут полтора месяца.

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