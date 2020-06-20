В Центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от коронавируса

Уже осенью текущего года может начаться выпуск российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к CoViD-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови, — цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что испытания российской вакцины от CoViD-19 проводятся совместно с Минобороны РФ. По словам Гинцбурга, плазма переболевших коронавирусом людей может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения пациентов с тяжёлыми формами болезни. А разработанная тест-система выявляет наличие антител в крови и позволяет проводить качественное тестирование.

Стоит отметить, что Минобороны России совместно с центром им. Гамалеи уже приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины.