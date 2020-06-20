Путин выразил благодарность медикам за самоотверженный труд

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Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников страны с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пандемии.
Глава государства отметил, что российские врачи достойно выполняли и выполняют свой долг и к настоящему моменту "выходили сотни граждан". При этом он подчеркнул, что многие из них работали "на пределе человеческих возможностей и сил". Благодаря этому удалось свести к минимуму число жертв коварного заболевания.
— Без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением и профессиональным подвигом, — добавил он.
Российский лидер также выразил соболезнования семьям медработников, умерших от CoViD-19. Заявив, что такие люди "настоящие герои", он отметил, что их жертвенный подвиг "навсегда войдёт в историю страны".