Лукашенко объяснил, почему Белоруссию не может возглавить женщина

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова о том, что страну пока не может возглавить женщина. По его мнению, на плечи главы государства ложится слишком много забот — "даже мужику тяжело нести эту ношу".

— А если её загрузить на женщину, она рухнет, бедолага, — цитирует политика БелТА.

Лукашенко отметил, что уважает дам, но призвал не противопоставлять себя им.

— Если бы не было женщин, я бы не был президентом, — добавил глава республики.