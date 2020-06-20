Лукашенко объяснил, почему Белоруссию не может возглавить женщина

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова о том, что страну пока не может возглавить женщина. По его мнению, на плечи главы государства ложится слишком много забот — "даже мужику тяжело нести эту ношу".
— А если её загрузить на женщину, она рухнет, бедолага, — цитирует политика БелТА.
Лукашенко отметил, что уважает дам, но призвал не противопоставлять себя им.
— Если бы не было женщин, я бы не был президентом, — добавил глава республики.
Ранее Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. При этом избирательная кампания в соседнем государстве проходит не очень гладко: один из претендентов на высший государственный пост — экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико — находится в следственном изоляторе КГБ. Сначала его отправили на допрос по делу "Белгазпромбанка", а позже задержали по подозрению в попытке скрыть следы организованной преступной деятельности и давлении на свидетелей.