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В Уфе нашли тела детей, пропавших на прогулке с отцом в 2019 году

Причины смерти несовершеннолетних установят с помощью судебно-медицинских экспертиз.

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Артём Мазов с сыновьями. Фото © VK / Эльмира Мазова

В Уфе в двух реках нашли тела пятилетнего и восьмилетнего мальчиков, пропавших в октябре 2019 года во время прогулки с отцом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Личности несовершеннолетних были установлены во время опознания. Причины смерти детей назовут после проведения судебно-медицинских экспертиз. Поиски пропавшего без вести отца мальчиков Артёма Мазова продолжаются, следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, 26 октября 2019 года уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями восьми и пяти лет и больше их не видели. Позже автомобиль мужчины обнаружили в лесу, а на береговой линии реки Уфимки был найден матрас, который мог принадлежать Артёму Мазову. Супруга пропавшего рассказала, что он имеет психические отклонения.

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