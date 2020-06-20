В Уфе нашли тела детей, пропавших на прогулке с отцом в 2019 году

В Уфе в двух реках нашли тела пятилетнего и восьмилетнего мальчиков, пропавших в октябре 2019 года во время прогулки с отцом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ .

Напомним, 26 октября 2019 года уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями восьми и пяти лет и больше их не видели. Позже автомобиль мужчины обнаружили в лесу, а на береговой линии реки Уфимки был найден матрас, который мог принадлежать Артёму Мазову. Супруга пропавшего рассказала, что он имеет психические отклонения.