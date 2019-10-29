Автомобиль пропавшего вместе с сыновьями уфимца нашли в лесу

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Фото © Официальный сайт Администрации ГО г. Уфы 

Машину нашли в Калининском районе столицы Башкортостана. Поиски людей продолжаются.

Автомобиль жителя Уфы, пропавшего вместе с двумя маленькими сыновьями, обнаружили в лесу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Автомобиль, принадлежащий пропавшему мужчине, на котором он, предположительно, уехал с детьми, обнаружили в лесном массиве в Калининском районе Уфы. В данный момент поиски ведутся в лесу, — рассказал собеседник агентства.

<p>Фото © Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан</p>

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