Бибилов рассказал, как благодаря России дважды удалось остановить геноцид осетин

Южная Осетия 20 июня вспоминает жертв геноцида, который в 1920 году был подготовлен и осуществлён по прямому указанию грузинских властей. Тогда погибли тысячи человек, в том числе дети, женщины и старики, напомнил южноосетинский лидер Анатолий Бибилов.

По словам политика, безнаказанность и отсутствие осуждения привели к тому, что спустя десятки лет новые грузинские лидеры возобновили прямой геноцид.

— Дважды — в 1989–1992 и в 2008 годах — истребление народа Южной Осетии было остановлено лишь благодаря решительному вмешательству Российской Федерации, — подчеркнул Бибилов.

В память о погибших во всех районах республики 20 июня пройдут молебны, в небо будут запущены тысячи чёрных шаров. Согласно историческим данным, 100 лет назад было убито более пяти тысяч человек — 20% осетинского населения Южной Осетии. Каждый третий погибший был ребёнком.