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"Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?" "Ростов" и "Сочи" зарубились ещё и в "Инстаграме"

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Странный матч "Ростова" и "Сочи" — самая обсуждаемая тема в российском футболе. Причём противостояние ушло далеко за пределы поля. Пресс-служба сочинского клуба попыталась поддеть ростовчан в "Инстаграме", обыграть известный мем со школьником в болоте, намекая на юный возраст игроков команды соперника.

Фото © instagram / pfcsochi

Однако "Ростов" не оставил этот укол без ответа, сравнив то самое болото с одним из футболистов "Сочи".

Фото © instagram / pfcsochi

Матч завершился со счётом 10:1 в пользу "Сочи", но споры по поводу поведения победителей не утихают до сих пор.

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