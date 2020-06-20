"Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?" "Ростов" и "Сочи" зарубились ещё и в "Инстаграме"

Странный матч "Ростова" и "Сочи" — самая обсуждаемая тема в российском футболе. Причём противостояние ушло далеко за пределы поля. Пресс-служба сочинского клуба попыталась поддеть ростовчан в "Инстаграме", обыграть известный мем со школьником в болоте, намекая на юный возраст игроков команды соперника.

Фото © instagram / pfcsochi

Однако "Ростов" не оставил этот укол без ответа, сравнив то самое болото с одним из футболистов "Сочи".

Фото © instagram / pfcsochi