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17-летний вратарь Попов и мальчики "Ростова" просто взорвали Интернет. Реакция Сети на самый странный матч РПЛ

После матча "Сочи" — "Ростов" социальные сети просто взорвались. Ростовские мальчики покорили сердца фанатов. Что писали и говорили об этой встрече — смотрите в нашем обзоре!

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Фанаты встретили молодых героев как настоящих чемпионов.

А соцсети просто взорвались после матча с "Ростовом". Например, телеведущий Иван Ургант признался, что впервые в жизнь болел за них.

Главным героем стал 17-летний голкипер Денис Попов, который отразил пенальти и успел установить рекорд РПЛ по числу сейвов (15). За ночь у него увеличились число подписчиков в "Инстаграме" на 15 тысяч.

Поддержал парня и голкипер "Динамо" Антон Шунин.

Помню, что перед дебютом в Премьер-лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол — это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии "Ростова", конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома — было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть, — написал Шунин в "Инстаграме". — Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти — это было круто! Молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут, главное — их правильно пережить и двигаться дальше. Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас ещё всё впереди, парни!

Много критики получили футболисты "Сочи" за то, что грубо играли против пацанов, ярко праздновали голы, а пресс-служба клуба публиковала странные посты...

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Правда, Кокорин позже похвалил ростовских парней.

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Игрок "Ростова" Роман Ерёменко, который заразился коронавирусом:

От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую, — цитирует Романа Еременко Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. — Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей! Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать.

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