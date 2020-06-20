17-летний вратарь Попов и мальчики "Ростова" просто взорвали Интернет. Реакция Сети на самый странный матч РПЛ

Фанаты встретили молодых героев как настоящих чемпионов.
Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2» 🏟— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Спасибо вам за поддержку 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB
А соцсети просто взорвались после матча с "Ростовом". Например, телеведущий Иван Ургант признался, что впервые в жизнь болел за них.
Сегодня впервые в жизни буду— GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) June 19, 2020
болеть за @rostovfc ! ⚽️💪
Главным героем стал 17-летний голкипер Денис Попов, который отразил пенальти и успел установить рекорд РПЛ по числу сейвов (15). За ночь у него увеличились число подписчиков в "Инстаграме" на 15 тысяч.
Что сделал Денис Попов этим летом— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 19, 2020
1) Закончил школу
2) Закончил карьеру Антона Заболотного
Говорят, в карточке Дена Попова на @TMes_news кое-что изменилось после первого тайма матча #СочиРостов 😏— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
8 сейвов! 📸🙏🏻 pic.twitter.com/6waQxPsBr4
Поддержал парня и голкипер "Динамо" Антон Шунин.
— Помню, что перед дебютом в Премьер-лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол — это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии "Ростова", конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома — было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть, — написал Шунин в "Инстаграме". — Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти — это было круто! Молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут, главное — их правильно пережить и двигаться дальше. Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас ещё всё впереди, парни!
Много критики получили футболисты "Сочи" за то, что грубо играли против пацанов, ярко праздновали голы, а пресс-служба клуба публиковала странные посты...
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Празднование забитых мячей футболистам ФК "Сочи" это отдельная форма извращения.— 🧤⚽️ Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) June 19, 2020
ФК "Сочи", вы меня поняли. pic.twitter.com/zdH7EXdhuM— Аня, как дела? (@svyamblbi_) June 19, 2020
Правда, Кокорин позже похвалил ростовских парней.
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Игрок "Ростова" Роман Ерёменко, который заразился коронавирусом:
— От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую, — цитирует Романа Еременко Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. — Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей! Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать.