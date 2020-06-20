17-летний вратарь Попов и мальчики "Ростова" просто взорвали Интернет. Реакция Сети на самый странный матч РПЛ

— Помню, что перед дебютом в Премьер-лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол — это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии "Ростова", конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома — было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть, — написал Шунин в "Инстаграме". — Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти — это было круто! Молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут, главное — их правильно пережить и двигаться дальше. Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас ещё всё впереди, парни!