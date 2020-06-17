Главный риск в карьере Волкова. UFC устроил проверку российскому бойцу

Для Александра Волкова предстоящий бой — первый в карьере, к которому спортсмен готовился в… столичной квартире. Для 31-летнего россиянина предстоящий ивент станет третьим, в котором выступление Драго — самое главное событие шоу. Два предыдущих для Волкова сложились более чем удачно: Александр нокаутировал Стефана Стрюве и Фабрисио Вердума.

Свой предыдущий поединок москвич провёл 9 ноября прошлого года, одолев по очкам Грега Харди. Бой получился довольно унылым и скучным, но понять чрезмерно осторожное поведение Волкова в тот вечер в клетке несложно. До встречи с Харди Александр за десять секунд до удара гонга был отправлен в нокаут Дерриком Льюисом в уже фактически выигранном бою. Это поражение стоило Драго победной серии из четырёх поединков в UFC, в ходе которой были разбиты Тимоти Джонсон, Рой Нельсон и упомянутые выше Стрюве и Вердум.

Кёртис Блейдс (13-2-0) идёт на винстрике из трёх боёв. Жертвами Бритвы стали Джастин Уиллис, Шамиль Абдурахимов и экс-чемпион организации Жуниор дус Сантос. Россиянина и бразильца Кёртис нокаутировал во втором раунде.

Единственным обидчиком Блейдса в смешанных единоборствах является могучий француз Франсис Нганну. Обладатель самого сокрушительного удара в ММА дважды превзошёл американца: в 2016 и 2018 годах. Гораздо более обидным для Бритвы стал рематч с Нганну, в котором Франсису понадобилось для оформления КО ровно 45 секунд… В разные годы Кёртис побеждал таких спортсменов, как Марк Хант, Алексей Олейник и Алистар Оверим, что говорит о 29-летнем афроамериканце как об уже достаточно опытном и по-настоящему топовом бойце.

Нельзя не отметить тот факт, что стилистически Блейдс не очень удобен Волкову. Пришедший в мир смешанных единоборств из карате, Александр испытывает наибольшие трудности в боях с экс-борцами… Бэкграунд Бритвы в вольной борьбе довольно солидный. Кёртис в 2012 году выиграл национальный чемпионат NJCAA в тяжёлом весе, также бойцу принадлежит рекорд средней школы по количеству проведённых тейкдаунов (121).

Второй фактор: какой получилась подготовка у Александра в условиях пандемии?

Несмотря на все заверения бойца, подойти в стопроцентной форме к предстоящему бою Драго вряд ли сможет. Судя по нашим данным, Волков больше поддерживал свою физическую форму дома или изредка в пустом зале своего родного клуба "Стрела", нежели полноценно готовился под топового борца. В свою очередь, Блейдс назвал свою форму одной из лучших в карьере, сказав, что с мая не пропустил ни одной тренировки…

— Кёртис — один из самых сильных конкурентов в UFC. Но, несмотря на скомканную подготовку, долгий авиаперелёт и смену часовых поясов, я готов к предстоящему поединку, и ему также придётся столкнуться с определёнными сложностями. Хотя это моя не самая сильная сторона, я готов к таким соперникам. Всем понятно, что он будет делать ставку на борьбу. Это его единственный выход. Иначе я перебью его в стойке, — отметил Александр в интервью MMA Junkie.