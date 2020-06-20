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Парковка в Москве 24 июня и 1 июля будет бесплатной

Дни, на которые назначено проведение Парада Победы и всероссийского голосования по поправкам в конституцию, будут выходными.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

24 июня и 1 июля парковка в Москве будет бесплатной. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам, — сообщил Собянин.

Напомним, на 24 июня президент РФ Владимир Путин назначил Парад Победы — в эту дату шествие прошло на Красной площади в 1945 году. Российский лидер объявил этот день выходным. А 1 июля в России пройдёт голосование по поправкам в конституцию, этот день также будет нерабочим.

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