Парковка в Москве 24 июня и 1 июля будет бесплатной

24 июня и 1 июля парковка в Москве будет бесплатной. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter .

— 24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам , — сообщил Собянин.

Напомним, на 24 июня президент РФ Владимир Путин назначил Парад Победы — в эту дату шествие прошло на Красной площади в 1945 году. Российский лидер объявил этот день выходным. А 1 июля в России пройдёт голосование по поправкам в конституцию, этот день также будет нерабочим.