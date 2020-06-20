В Японии на два часа остановили движение на трассе из-за брокколи

В Японии из-за рассыпавшейся брокколи на два часа остановили движение на автомагистрали, сообщает газета "Асахи".
名阪国道にブロッコリー散乱 2時間通行止めにhttps://t.co/lleHdiKjt3— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) June 20, 2020
20日午前4時ごろ、奈良県山添村の名阪国道で10トントラックが横転。積んでいたブタのえさ用のブロッコリーなど野菜くずが幅約15メートル、長さ約30メートルにわたって路上に散乱しました。 pic.twitter.com/k2I81uv93G
Отмечается, что кормовую брокколи перевозил 10-тонный грузовик, который перевернулся. В результате из кузова высыпалась капуста на участок шириной 15 метров и длиной 30, его пришлось перекрыть. Водитель получил лёгкие ушибы.