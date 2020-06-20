В Японии на два часа остановили движение на трассе из-за брокколи

В Японии из-за рассыпавшейся брокколи на два часа остановили движение на автомагистрали, сообщает газета " Асахи ".

Отмечается, что кормовую брокколи перевозил 10-тонный грузовик, который перевернулся. В результате из кузова высыпалась капуста на участок шириной 15 метров и длиной 30, его пришлось перекрыть. Водитель получил лёгкие ушибы.