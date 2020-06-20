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В Японии на два часа остановили движение на трассе из-за брокколи

Грузовик, перевозивший капусту, перевернулся, и овощи рассыпались по магистрали.

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В Японии из-за рассыпавшейся брокколи на два часа остановили движение на автомагистрали, сообщает газета "Асахи".

Отмечается, что кормовую брокколи перевозил 10-тонный грузовик, который перевернулся. В результате из кузова высыпалась капуста на участок шириной 15 метров и длиной 30, его пришлось перекрыть. Водитель получил лёгкие ушибы.

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