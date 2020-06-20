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"Все жизни имеют значение". Пенс отказался произнести фразу Black Lives Matter

Он также высказал мнение, что нет необходимости отдельно признавать ценность жизней афроамериканцев.

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Фото © Zuma / TASS

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить слоган движения Black lives matter ("Жизни темнокожих важны"). Он заявил, что жизни всех людей равноценны.

Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.

Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией. Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они "дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами". Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.

Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать, вице-президент США возразил.

Я не согласен с тем фактом, что есть определённый сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни, — отметил он.

Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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