"Все жизни имеют значение". Пенс отказался произнести фразу Black Lives Matter

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить слоган движения Black lives matter ("Жизни темнокожих важны"). Он заявил, что жизни всех людей равноценны.

Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.

Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией. Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они "дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами". Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.

Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать, вице-президент США возразил.

— Я не согласен с тем фактом, что есть определённый сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни, — отметил он.