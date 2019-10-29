Мать пропавших в Уфе детей заявила о психических отклонениях у мужа

На береговой линии реки Уфимки был обнаружен матрас. Предполагается, что он принадлежал отцу мальчиков.

Житель Уфы, пропавший вместе с двумя сыновьями 26 октября, имеет психические отклонения. Об этом заявила его супруга и мать мальчиков.

— Водолазы их ищут, но, скорее всего, найдут мёртвыми. <...> У мужа есть отклонения, он мог совершить это. Я хотела развестись, он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: "Ты точно уверена, что мы разводимся?" Я говорю: "Точно". Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет — я не знала, — цитирует Bash.News женщину.

Также стало известно, что на береговой линии реки Уфимки был обнаружен матрас, который может принадлежать отцу пропавших детей.

Ранее Лайф сообщал, что 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями, пяти и восьми лет, и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей.