Следствие не исключает, что пропавший уфимец мог утопить сыновей

Следователи не исключают, что житель Уфы, пропавший вместе с двумя сыновьями, мог утопить мальчиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Рядом течёт река Уфимка, по одной из версий, отец мог утопить мальчиков в водоёме. Также рассматривается версия, что мужчина с детьми может скрываться у друзей или знакомых. Также он мог уехать с ними в другой город, — цитирует издание свой источник.

Ранее Лайф сообщал, что 37-летний уфимец 26 октября вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Сегодня полицейские и волонтёры прочёсывали эту местность.