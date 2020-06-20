В США отпустили под залог второго экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда

Один из четырёх экс-полицейских, обвиняемых в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, освобождён из тюрьмы под залог в 750 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей). Об этом сообщает CNN.

Ещё одного сотрудника полиции, который обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству, ранее также отпустили на свободу под залог. А их коллега Дерек Шовин, который непосредственно прижимал колено к шее Флойда, продолжает находиться в тюрьме, но ему также предложили возможность выхода при предоставлении гарантийной суммы.