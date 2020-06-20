В Волгограде объявили в розыск подозреваемого в убийстве 17-летнего студента

В Волгограде объявили в розыск 22-летнего Виталия В., подозреваемого в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана. Об этом сообщается на сайте местного управления СКР.

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Просмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники ведомства разместили фотографию юноши и призвали сообщить, если кому-нибудь что-то о нём известно.

Как уточняется, тело учащегося медицинской академии со множеством ножевых ранений нашли ночью 13 июня. Следователи узнали, что на студента напали в тот момент, когда он возвращался в общежитие после визита к знакомым. От полученных ран он умер на месте. Возбуждено дело по статье "Убийство".