"Задавить" в регионах. Путин призвал использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал "додавить, задавить" коронавирусную инфекцию в регионах страны в самое ближайшее время. Глава государства предложил использовать опыт московских специалистов, отметив, что в столице болезнь идёт на спад.

— Москва пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения, — сказал Путин.

По мнению российского лидера, справиться с CoViD-19 в регионах удастся эффективно в обозримом будущем. В Москве дополнительные койки для заразившихся коронавирусом сокращать не будут — на всякий случай их оставят до осени.

Владимир Путин поблагодарил российских медиков за самоотверженный труд в период пандемии. Он отметил, что врачи достойно выполняли и выполняют свой долг и к настоящему моменту "выходили сотни граждан".