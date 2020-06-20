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В Кремле объяснили решение Путина о проведении Парада Победы 24 июня

Власти наблюдают устойчивую позитивную динамику по выходу из эпидемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Решение президента России Владимира Путина о проведении Парада Победы в Москве 24 июня основано на научных выводах и глубоких эпидемиологических исследованиях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что провести Парад в намеченную дату позволяет устойчивая позитивная динамика по выходу из эпидемии CoViD-19.

Традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве прошла лишь воздушная часть парада. 24 июня в связи с проведением парада объявлено выходным днём.

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