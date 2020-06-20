Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок нарекли Гиппократом

Сотрудники Калининградского янтарного комбината нарекли Гиппократом самородок, найденный ими перед Днём медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Как уточняется, найденный камень весит 1098 грамм и отличается неоднородной, ребристой поверхностью.

— В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя Гиппократ, — цитирует собеседника РИА "Новости".