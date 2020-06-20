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Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок нарекли Гиппократом

Найденный камень весит 1098 грамм и отличается неоднородной, ребристой поверхностью.

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Фото © Shutterstock

Сотрудники Калининградского янтарного комбината нарекли Гиппократом самородок, найденный ими перед Днём медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Как уточняется, найденный камень весит 1098 грамм и отличается неоднородной, ребристой поверхностью.

В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя Гиппократ, — цитирует собеседника РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил медработников страны с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пандемии.

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