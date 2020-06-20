В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времён ВОВ

На юге Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы города.

— Вблизи дома № 1, корпус 1, на набережной Марка Шагала при проведении земляных работ обнаружен предмет, похожий на снаряд, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее житель Московской области нашёл на своём участке реактивный снаряд от "Катюши" времён ВОВ. Мужчина копал землю под бассейн. По словам пиротехников, боеприпас находился в рабочем состоянии и мог сдетонировать в любой момент. Его обезвредили и забрали на полигон для ликвидации.