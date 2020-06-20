НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времён ВОВ

Ожидается прибытие инженерно-сапёрного отряда.

1887
Post cover

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров (Архив)

На юге Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы города.

Вблизи дома № 1, корпус 1, на набережной Марка Шагала при проведении земляных работ обнаружен предмет, похожий на снаряд, — говорится в сообщении.

Место, где обнаружена находка, оцеплено полицейскими. Ожидается прибытие инженерно-сапёрной бригады.

Напомним, ранее житель Московской области нашёл на своём участке реактивный снаряд от "Катюши" времён ВОВ. Мужчина копал землю под бассейн. По словам пиротехников, боеприпас находился в рабочем состоянии и мог сдетонировать в любой момент. Его обезвредили и забрали на полигон для ликвидации.

Выбор редакции

Loading...