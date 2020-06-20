Глава Минэнерго оценил уровень экономической завершённости "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" уже завершён с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил министр энергетики России Александр Новак.

— Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ, — пояснил глава Минэнерго.

Новак подчеркнул, что газопровод строится консорциумом иностранных компаний и в первую очередь служит Европе и её энергетической безопасности. Он назвал санкции в отношении "Северного потока — 2" и их возможное ужесточение "абсолютно незаконными и совершенно неадекватными". По мнению министра, США хотят навязать Европе свои проекты путём вмешательства в суверенитет других стран.