Синоптики прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, похолодание почувствуют жители Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, а также Пермского края.
Вильфанд заметил, что в середине жаркого сезона подобное происходит редко.
— Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс, — приводит его слова ТАСС.
Ранее Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и дождях в конце недели.