Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Синоптики прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

Отмечается, что в середине жаркого сезона подобное происходит редко.

708

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание почувствуют жители Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, а также Пермского края.

Вильфанд заметил, что в середине жаркого сезона подобное происходит редко.

Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и дождях в конце недели.

Выбор редакции

Loading...