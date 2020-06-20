НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Это не для слабонервных". Путин рассказал, как наблюдал за операцией на сердце

Российский лидер следил за хирургическим вмешательством, как это обычно делают курсанты академии.

774
Post cover

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Президент России Владимир Путин в ходе общения с руководством НМИЦ трансплантологии и искусственных органов рассказал об опыте наблюдения за операцией на сердце. По словам главы государства, его он приобрёл во время посещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Только один раз видел вживую, как идёт работа над сердцем. Это не для слабонервных. Военно-медицинская академия в Петербурге есть. Там сверху смотришь, что происходит. Это оборудовано для курсантов. Но это не для слабонервных, — поделился российский лидер.

В ходе конференции с медиками Путин назвал российские лекарства лучшими в мире. Он выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время.

Авторы

Выбор редакции

Loading...