"Это не для слабонервных". Путин рассказал, как наблюдал за операцией на сердце

Президент России Владимир Путин в ходе общения с руководством НМИЦ трансплантологии и искусственных органов рассказал об опыте наблюдения за операцией на сердце. По словам главы государства, его он приобрёл во время посещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

— Только один раз видел вживую, как идёт работа над сердцем. Это не для слабонервных. Военно-медицинская академия в Петербурге есть. Там сверху смотришь, что происходит. Это оборудовано для курсантов. Но это не для слабонервных, — поделился российский лидер.

В ходе конференции с медиками Путин назвал российские лекарства лучшими в мире. Он выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время.