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Песков заявил, что пандемия коронавируса обострила противоречия между некоторыми странами

Представитель Кремля также отметил, что позиция России насчёт международного сотрудничества в это время остаётся неизменной.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса не способствовала мировому единению, а даже наоборот, привела к обострению противоречий между некоторыми странами.

Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела, действительно, к антагонизации некоторых стран, — сказал он в эфире программы "Большая игра".

Песков также отметил, что позиция России по вопросу международного сотрудничества во время пандемии остаётся неизменной. С самого начала распространения вируса в Китае президент РФ Владимир Путин отстаивает необходимость взаимодействия между странами и считает, что это неотъемлемая часть процесса мирового восстановления после того, как болезнь удастся победить.

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