Власти Хьюстона решили убрать из парка памятник Колумбу после нападения вандалов

Власти города Хьюстон (штат Техас, США) решили снять с постамента памятник мореплавателю Христофору Колумбу в парке Белл после того, как он стал мишенью вандалов. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

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Как уточняется, 11 июня к статуе наведались местные жители и измазали лицо и руки путешественника красной краской, напоминающей кровь. Они также повесили на него табличку, гласившую: "Обезглавьте вашего угнетателя".

В офисе мэра города заявили, что пока принято решение перевезти памятник в хранилище. Дальнейшая судьба монумента станет известна позже. Отмечается, что это уже третий случай изъятия памятника из парка за эту неделю. Ранее также сняли ещё две статуи, увековечившие конфедератов.

Нападения вандалов рукотворные двойники Колумба переживают и в других штатах страны. Левые активисты обвиняют историческую личность в истреблении коренного населения Америки.