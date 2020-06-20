Власти Хьюстона решили убрать из парка памятник Колумбу после нападения вандалов

Власти города Хьюстон (штат Техас, США) решили снять с постамента памятник мореплавателю Христофору Колумбу в парке Белл после того, как он стал мишенью вандалов. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.
Как уточняется, 11 июня к статуе наведались местные жители и измазали лицо и руки путешественника красной краской, напоминающей кровь. Они также повесили на него табличку, гласившую: "Обезглавьте вашего угнетателя".
В офисе мэра города заявили, что пока принято решение перевезти памятник в хранилище. Дальнейшая судьба монумента станет известна позже. Отмечается, что это уже третий случай изъятия памятника из парка за эту неделю. Ранее также сняли ещё две статуи, увековечившие конфедератов.
Goodbye Columbus https://t.co/cyYG5SDPxS— Matt Schwartz (@SchwartzChron) June 19, 2020
Нападения вандалов рукотворные двойники Колумба переживают и в других штатах страны. Левые активисты обвиняют историческую личность в истреблении коренного населения Америки.
Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.