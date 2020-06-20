Песков пожелал скорейшего выздоровления заразившейся CoViD-19 супруге Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, которая заразилась коронавирусом и была госпитализирована.
— Говоря об Украине, я прежде всего хотел бы по-человечески пожелать выздоровления супруге президента Зеленского, — сказал Песков в эфире программы "Большая игра".
Напомним, 16 июня стало известно, что Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией, которую спровоцировал коронавирус. О своём заражении CoViD-19 первая леди Украины сообщила 12 июня.