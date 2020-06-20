Песков пожелал скорейшего выздоровления заразившейся CoViD-19 супруге Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, которая заразилась коронавирусом и была госпитализирована.

— Говоря об Украине, я прежде всего хотел бы по-человечески пожелать выздоровления супруге президента Зеленского, — сказал Песков в эфире программы "Большая игра".