Путин рассказал, в каком роддоме появился на свет

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с семьёй врачей из Санкт-Петербурга по видеоконференции рассказал, в каком роддоме появился на свет. На слова медиков о том, что они работают в Мариинской больнице, российский лидер отметил, что эти места ему знакомы.

— Все эти места мне хорошо известны, потому что я родился в "Снегирёвке" (родильный дом № 6 имени профессора В.Ф. Снегирёва. — Прим. Лайфа), это рядышком, — сказал Путин.

Глава России пожелал успехов семье врачей из Петербурга и поздравил с наступающим праздником — Днём медицинского работника.