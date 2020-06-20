В Астрахани пропавшего школьника нашли замурованным в бетон в доме брата

В Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте 12-летнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время выяснения отношений 56-летняя мать ударила сына гантелей. Ребёнок скончался от полученного повреждения, 6 марта его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Всё это время семья мальчика пыталась запутать правоохранителей. Родные опознавали "пропавшего" на записях с камер видеонаблюдения и заявляли, что неоднократно видели его около дома. Близкие создавали видимость того, что ребёнок ещё жив, считают следователи.

— В настоящее время мать ребёнка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении пресс-службы.

После исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, расследование продолжается.