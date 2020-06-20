Военный эксперт назвал наиболее вероятное направление в случае удара США по России

США прорабатывают нанесение ударов по России через Северный полюс, так как именно над ним пролегает кратчайшее расстояние между странами. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Комментируя участившиеся полёты американской стратегической авиации в Арктике в беседе с газетой "Известия", эксперт уточнил, что США уже более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через эту территорию.

— Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли, — рассказал Шурыгин.