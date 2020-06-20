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Иммунолог развеял миф об аллергии на тополиный пух

В Москве сезон пуха начинается в конце мая.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тополиный пух может быть переносчиком пыльцы других растений, при этом сам не вызывает аллергии у людей, так как пыльцой не является. Об этом рассказал главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

От тополиного пуха никаких особых рисков нет, — сказал эксперт в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Врач напомнил, что при аллергии на пыльцу стоит обратиться к специалисту, который назначит необходимые препараты.

Уменьшить раздражительные реакции, а также избежать дискомфортных ощущений от тополиного пуха помогут очки и отказ от тонального крема.

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