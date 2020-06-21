Нападение в британском Рединге признали терактом

Полиция Великобритании объявила террористическим актом нападение в Рединге, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление правоохранителей.
Расследование инцидента взял на себя отдел по борьбе с терроризмом. Как сообщил источник издания, задержанный ранее был судим за незначительное преступление.
Напомним, инцидент произошёл в городском парке Рединга накануне вечером. Неизвестный мужчина с холодным оружием в руках набросился на компанию отдыхавших горожан и нанёс удары пятерым из них. Трое погибли на месте, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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