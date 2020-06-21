Шоу не будет. Матч "Краснодар" — "Динамо" перенесли из-за вспышки коронавируса

Российский футбольный союз на заседании исполкома принял решение о переносе футбольного матча 23-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо". Накануне в московской команде зафиксировали вспышку коронавируса: заболели по меньшей мере три человека, клуб пришлось запереть на базе. Чтобы динамовцам не пришлось, как "Ростову", выпускать юношеский состав, матч решили перенести на 19 июля.

— Рассмотрев обращение РПЛ, с учётом полученного согласия соответствующих клубов на нижеуказанное решение изменить календарь, установив проведение матча 23-го тура ФК "Краснодар" (Краснодар) и ФК "Динамо" (Москва) — 19 июля 2020 года, — говорится в заявлении на сайте РФС.

РФС рассмотрел обращение РПЛ о переносе матча «Краснодар» – «Динамо». Встреча пройдёт 19 июля. pic.twitter.com/dEjOgwGYF8 — РФС (@rfsruofficial) June 21, 2020