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Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок

Глава государства призвал чиновников не искать ему возможного преемника, а заниматься своей работой.

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Фото © ТАСС / Андрей Махонин

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет снова баллотироваться в президенты, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Для себя я ещё ничего не решил. Не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, видно будет, — пояснил он.

При этом президент призвал всех чиновников не заниматься "рысканьем глазками" в поисках ему возможного преемника, а заниматься своей работой.

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