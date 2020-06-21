Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет снова баллотироваться в президенты, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

— Для себя я ещё ничего не решил. Не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, видно будет, — пояснил он.